Senat berät über mehr Ausbildungsplätze in Berlin

Der schwarz-rote Senat berät am Dienstag (10.00 Uhr) unter anderem über das bereits angekündigte Bündnis für Ausbildung. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sowie Sozial- und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (beide SPD) wollen Eckpunkte dafür vorstellen. Ziel ist, dauerhaft mehr Ausbildungsplätze in der Hauptstadt zu schaffen. Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD darauf geeinigt, dass in dem Bündnis unter anderem aus Politik und Wirtschaft bis Ende April 2025 mindestens 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze entstehen sollen.

Berlin - Anderenfalls soll eine Ausbildungsplatzumlage eingeführt werden. Das Geld soll verwendet werden, um die Möglichkeiten zur Ausbildung zu verbessern.

Kiziltepe hatte angekündigt, die Arbeit an einer gesetzlichen Regelung zur Einführung einer Ausbildungsplatzumlage solle die des Bündnisses begleiten. In Berlin gibt es seit vielen Jahren zu wenig Ausbildungsplätze. Aus Kiziltepes Sicht ist die sogenannte Selbstverpflichtung der Unternehmen gescheitert.

Von Unternehmensseite ist dagegen oft zu hören, die Ausbildungsplatzsuchenden seien wegen mangelnder Schulbildung nicht qualifiziert genug. Die Ausbildungsplatzumlage war in den Koalitionsverhandlungen eine Forderung der SPD, auf die sich die CDU eingelassen hat. Von Seiten der Berliner Wirtschaft, etwa von der Industrie- und Handelskammer (IHK), gab es daran viel Kritik. Giffey hatte Ende Mai angekündigt, das Bündnis für Ausbildung solle noch im Sommer starten. dpa