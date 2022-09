Senat: Kein Geld für Weihnachtsbeleuchtung am Ku'damm

Der Berliner Senat hat bekräftigt, dass er die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung von Ku'damm und Unter den Linden in diesem Jahr nicht mit Geld unterstützen will. „Wir können doch niemandem ernsthaft vermitteln, dass wir Hunderttausende Euro an Steuergeld für Weihnachtslichter ausgeben, während alle zum Sparen aufgerufen sind und wir Entlastungspakete für Menschen und Unternehmen schnüren, die mit steigenden Energiepreisen kämpfen“, teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (SPD) am Dienstag mit.

Berlin - „Das passt schlicht nicht zusammen.“

Wenn sich private Sponsoren engagieren wie in den vergangenen Jahren und dabei energiesparende Systeme eingesetzt würden, „ist das gut und erfreulich“, betonte Schwarz.

Der Senat habe bereits 2020 beschlossen, die finanzielle Förderung der Weihnachtsbeleuchtung ab 2022 nicht fortzusetzen. Vergangenes Jahr sei die Weihnachtsbeleuchtung in Charlottenburg am Ku'damm mit 250.000 Euro, in Mitte an Boulevard Unter den Linden mit 160.000 Euro und in Neukölln mit 10.000 Euro unterstützt worden. dpa