Senat streicht Corona-Isolationspflicht zum 13. Februar

Teilen

Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf das Tragen einer Maske hin. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Von Mitte Februar an müssen Berlinerinnen und Berliner mit einer Corona-Infektion nicht mehr verpflichtend fünf Tage lang in Isolation bleiben. Der Senat beschloss am Dienstag laut Gesundheitsverwaltung, die Corona-Verordnung, in der das geregelt ist, zum 13. Februar auslaufen zu lassen.

Berlin - Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte den Schritt bereits vor einigen Tagen in Aussicht gestellt. Sie appellierte an die Menschen, sich im Falle einer Infektion in Eigenverantwortung zu isolieren.

Die Aufhebung der Isolationspflicht ist mit Brandenburg abgestimmt. In mehreren Bundesländern war sie bereits im November weggefallen, unter anderem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen müssen sich Corona-Infizierte seit Anfang des Monats nicht mehr isolieren. dpa