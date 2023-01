Senatorin Gote bedauert Wielers Abschied als RKI-Präsident

Teilen

Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote bedauert Lothar Wielers geplanten Abschied als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). „Mit Prof. Lothar Wieler legt ein herausragender Wissenschaftler und Kommunikator sein Amt als Präsident einer der bedeutendsten Forschungseinrichtungen Deutschlands nieder“, teilte die Grünen-Politikerin auf Twitter mit.

Berlin - „Das bedaure ich sehr.“

Wieler habe enorm dazu beigetragen, dass auch Berlin gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei, hieß es weiter. „Ohne das RKI unter seiner Führung wäre das möglicherweise nicht so verlässlich gelungen.“ Dafür sei sie ihm dankbar.

Das Bundesgesundheitsministerium und das RKI hatten am Mittwoch gemeinsam mitgeteilt, dass Wieler das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April verlasse. Demnach will sich Wieler „neuen Aufgaben in Forschung und Lehre“ widmen. Der Schritt sei im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt, hieß es. dpa