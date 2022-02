Senatorin Jarasch stellt Pläne für Klima-Bürgerrat vor

Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen), Verkehrs- und Umweltsenatorin von Berlin. © Carsten Koall/dpa

Beim Thema Klimaschutz sollen Berlinerinnen und Berliner mehr mitreden können. Dazu wird ein Klima-Bürgerrat eingesetzt. Die für Umwelt und Klimaschutz zuständige Senatorin Bettina Jarasch (Grüne) will das Projekt am Donnerstag vorstellen. Schon bekannt ist, dass zunächst Einladungen zur Mitarbeit an 2800 zufällig ausgewählte Menschen versandt werden.

Berlin - Aus den Rückmeldungen werden dann 100 Bürgerinnen und Bürger für den neuartigen Rat ausgewählt.

Sie sollen dann bei regelmäßigen Treffen darüber beraten, welche Klimaschutzmaßnahmen für die Bevölkerung wichtig oder eher weniger wichtig sind, und Empfehlungen für die Politik erarbeiten. „Klimaschutz wird nur funktionieren, wenn auch die Zivilgesellschaft mit dabei ist“, sagte Jarasch nach der Senatssitzung am vergangenen Dienstag dazu.

Die Idee für den Klima-Bürgerrat geht auf die Initiative „Klimaneustart“ zurück, die im vergangenen Jahr auch ein Volksbegehren für mehr Klimaschutz startete. Jarasch zufolge haben andere Bundesländer bereits gute Erfahrungen mit einem solchen Gremium gemacht. Auf Bundesebene erarbeitete ein Bürgerrat Klima im Vorjahr Empfehlungen für die Politik. dpa