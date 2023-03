Senior stürzt mit Elektrorad: Kopfverletzung

Unfall

Ein 92-Jähriger ist in Berlin-Wilhelmstadt mit seinem Elektrofahrrad gestürzt und hat dabei Verletzungen an Kopf und Hüfte erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte der Senior am Sonntag gegen einen Poller, rutschte weg und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Helm des Mannes zerbrochen.

Berlin - Passanten alarmierten Rettungskräfte und der Mann kam ins Krankenhaus. dpa