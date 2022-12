Berlin: Brand in Seniorenheim fordert Todesopfer

Ein Toter bei Brand in Berliner Seniorenheim: Feuerwehr war mit 100 Kräften im Einsatz. © Twitter screenshot/ Berliner Feuerwehr

Ein Feuer ist in den frühen Morgenstunden in einem Seniorenheim in Berlin ausgebrochen. Ein Mensch ist bei dem Brand ums Leben gekommen.

Update vom 4. Dezember, 8.58 Uhr: Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Vier Personen seien verletzt, aber gerettet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Zuvor hatte die Berliner Zeitung über das Todesopfer und die Verletzten berichtet.

Der Notruf ging demnach um 6.35 Uhr bei der Feuerwehr ein. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, twitterte die Feuerwehr (siehe auch Erstmeldung). Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und war am Morgen bereits gelöscht. Demnach brach das Feuer im dritten Stock des Gebäudes aus. Die Polizei sperrte die Umgebung rund um das Seniorenheim ab. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Brand in Berliner Seniorenheim – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Berlin – In einem Seniorenheim in Berlin Stadtteil Neukölln ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Die Feuerwehr ist vor Ort und hat umgehend die Rettungsmaßnahmen der Bewohner eingeleitet“, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Demnach sei noch unklar, wie viele Personen sich in dem Wohnheim in der Schudomastraße befinden.

„Zur Zeit sind wir mit über 100 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt“, teilte die Feuerwehr am Morgen auf Twitter mit. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Umgebung rund um das Seniorenheim ab. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. (dpa/ml)

