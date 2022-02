Seniorin in ihrem Haus überfallen: Prozess gegen 31-Jährigen

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin hat am Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 31-Jährigen begonnen. Der Mann soll sich gewaltsam Zutritt zum Haus der 72 Jahre alten Frau verschafft, Geld gefordert, das Opfer gefesselt und sexuell genötigt haben. Zudem werden ihm zwei Einbrüche in Wohnungen zur Last gelegt. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Dienstag, sein Mandant wolle sich zunächst zu den beiden Diebstählen äußern.

Berlin - Diese Vorwürfe seien zutreffend. Erbeutete Wertsachen habe der 31-Jährige „zu Geld gemacht“.

Im Fall des Überfalls auf die 72-Jährige in Berlin-Zehlendorf lautet die Anklage auf erpresserischen Menschenraub, schwere räuberische Erpressung, Körperverletzung und sexuelle Nötigung. Der 31-Jährige soll im Juni 2021 die Haustür aufgedrückt, die Seniorin stark am Arm gepackt und Geld verlangt haben. Die Frau habe ihm 700 Euro gegeben. Er habe die 72-Jährige dann gezwungen, sich auf das Bett zu legen. Dort habe er sie an Hand- und Fußgelenken gefesselt, heißt es in der Anklage.

Etwa eine Stunde lang soll der 31-Jährige die Wohnräume der Seniorin nach Wertgegenständen durchwühlt haben. Aus Todesangst habe sich die Frau ruhig verhalten, so die Anklage. Schließlich habe der Mann versucht, die 72-Jährige zu vergewaltigen. Nachdem sie ihm eine Goldkette im Wert von etwa 1000 Euro angeboten und im Badezimmer übergeben hatte, habe er das Haus verlassen.

Der Verteidiger sagte, die Anklage wegen des Überfalls habe er mit seinem Mandanten noch nicht besprechen können. Ob sich der 31-jährige Bauhelfer dazu äußern wird, blieb zunächst offen. Der Prozess gegen den seit sechs Monaten inhaftierten Mann wird am 25. Februar fortgesetzt. dpa