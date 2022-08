Siebatcheu Pefok hat bei Union eine neue Familie gefunden

Berlins Jordan Siebatcheu (Pefok) in Aktion. © Matthias Koch/dpa/Archivbild

Theoson-Jordan Siebatcheu Pefok hat sich in seiner erst kurzen Zeit beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bereits bestens eingelebt. „Das mit dem Kennenlernen ging ganz schnell“, sagte der 26 Jahre alte Angreifer der „Berliner Zeitung“ (Samstag). „Bevor ich unterschrieben habe, hatten mir die Leute im Club gesagt, dass die Mannschaft als Gruppe funktioniert, wie eine Familie ist.

Berlin - Klar, so etwas hört man ja öfter, aber hier entspricht es den Tatsachen.“

Ab dem zweiten Tag hätte es für Pefok keine Barrieren mehr gegeben. Herausfordernder waren unterdessen die ersten Trainingseinheiten. „In den ersten Tagen war es hart. Das Training, die Intensität, da habe ich schon ein bisschen gelitten“, sagte der gebürtige Amerikaner mit französischem Pass, der von den BSC Young Boys Bern nach Berlin gewechselt war. Auch die hohe Intensität und Konzentration in der Vorbereitung hätten ihn überrascht. „Es ist schon so, dass ich in den ersten Tagen froh war, wieder im Hotel zu sein, um mich auszuruhen“, sagte Pefok.

In Unions flankenreicher Spielphilosophie fühlt sich der Stürmer unterdessen gut aufgehoben, sieht sich als Teamplayer und Torjäger. „Es macht mir nichts aus, zu verteidigen, zu rennen, zu sprinten, zu helfen oder auch, wenn es notwendig ist, Verantwortung zu übernehmen“, sagte der 26-Jährige.

Ebenfalls positiv habe er bisher den Umgang mit den Fans wahrgenommen. „Ich fand es sehr, sehr herzlich, sehr einladend. Es ist großartig“, sagte Pefok. dpa