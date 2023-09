Sieg über Angstgegner: Berlin Thunder erreichen Playoffs

Spieler der Berliner Thunder in Aktion. © Andreas Gora/dpa

Das Team von Berlin Thunder hat zum ersten Mal in der dreijährigen Geschichte der European League of Football (ELF) die Playoffs erreicht. Am letzten Spieltag besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck Angstgegner Hamburg Sea Devils mit 23:16 (14:10). Vor 6084 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark kletterten die Berliner mit dem ersten Sieg über die Sea Devils in der Teamgeschichte am Sonntag auf den zweiten Rang der Eastern Conference, der zur Teilnahme an den K.

Bereits nach 66 Sekunden hatte Berlins Verteidiger Paul Seifert einen Pass von Hamburgs Spielmacher Moritz Maack abgefangen und nach einem Lauf über 40 Yards den ersten Touchdown gelegt. Knapp fünf Minuten später gelang Angriffsspieler Nikolai Schusmann der zweite Touchdown. Hamburg konnte im zweiten Spielabschnitt zwar bis 13:14 herankommen. In dem von Fehlern behafteten Spiel gab Berlin aber den Sieg nicht mehr her. dpa