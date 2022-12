„Silbernetz“ über Weihnachten rund um die Uhr erreichbar

Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlins „Silbernetz“-Hotline will in diesem Jahr wieder ein Feiertagstelefon für einsame Senioren schalten. Ab dem 24. Dezember bis Neujahr sei das Silbernetz rund um die Uhr bundesweit erreichbar, sagte eine Sprecherin des Vereins. Die Vorsitzende Elke Schilling rechnete mit 5500 bis 6000 Anrufen in dieser Zeit aus ganz Deutschland. Im Vorjahreszeitraum hatte das Telefon 4250 Mal geklingelt, davon kamen laut dem Verein schätzungsweise rund 1000 aus Berlin.

Berlin - Vor allem in der Weihnachtszeit leiden ältere Menschen unter der Einsamkeit, wie Schilling sagte. Dazu kämen krisenbedingte Existenzängste, die viele Anrufer etwa durch die Folgen der Energiekrise und steigender Preise spürten. „Durch das Feiertagstelefon wissen wir, dass die Nachtstunden gefragt sind und gebraucht werden“, sagte die Vorsitzende. Auch die kirchliche Telefonseelsorge etwa ist über die Weihnachtstage erreichbar.

Bis Anfang Dezember verzeichnete das Silbernetz laut Schilling etwa 127.000 Anrufe. Das seien rund 8000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Telefonate kämen aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Über 80 Prozent der Anrufer seien über 60 Jahre alt, erklärte die Vorsitzende. dpa