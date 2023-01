Silvester-Einsätze für Berliner Feuerwehr mehren sich

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Berliner Silvesterabend nimmt für die Einsatzkräfte allmählich an Fahrt auf. Allein seit 18.00 Uhr seien mindestens zehn weitere Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk und Böllern hinzugekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend. So viele seien es bis dahin über den gesamten Tag verteilt gewesen. Unter anderem rückten die Feuerwehrleute zu einem Balkonbrand aus.

Berlin dpa/bb) - Details wurden zunächst nicht bekannt.

Seit 19.00 Uhr gilt für die Berliner Feuerwehr der „Ausnahmezustand Silvester“. Das heißt, dass statt 24 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 70 tätig sind. Der Sprecher rechnete mit einer langen und arbeitsintensiven Nacht für die Einsatzkräfte.

Am Abend besuchten Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) mehrere Feuer- und Polizeiwachen sowie Einsatzhundertschaften und bedankten sich für ihre Arbeit am Silvesterabend und in der Nacht. „Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche allen einen friedlichen Jahreswechsel, hoffentlich auch als Vorboten für ein friedliches Jahr 2023“, teilte Spranger mit. dpa