Silvesterkrawalle: Polizei fahndet mit Fotos nach Männern

Polizist in Uniform. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Mit Fahndungsbildern von jungen Männern sucht die Berliner Polizei nach Randalierern aus der Silvesternacht. Die abgebildeten Männer sollen im Stadtteil Gesundbrunnen aus einer großen Gruppe heraus gezielt Feuerwerkskörper und Leuchtraketen auf Polizisten und vorbeifahrende Autos geworfen und geschossen haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Berlin - Die Bilder stammen aus einem Video, das auf der Plattform Tiktok veröffentlicht wurde. Zu sehen sind nächtliche Szenen auf der Straße mit jungen Männern. Sie halten Pistolen - vermutlich Schreckschusspistolen - in den Händen, mit denen Platzpatronen und auch Leuchtsignale abgeschossen werden können. Feuerwerk fliegt über die Straße, auf der Polizeiautos und andere Wagen zu sehen sind. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von Verdächtigen, denen gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch sowie Widerstand gegen Polizisten vorgeworfen wird.

In der Silvesternacht hatten an vielen Stellen in Berlin vor allem junge Männer mit Feuerwerk und Schreckschusspistolen randaliert und Knallkörper und Pyrotechnik auf andere Gruppen, Autos, Polizei und Feuerwehr geworfen und abgeschossen. Die Polizei ermittelte in mehr als 100 Fällen. Einige Verdächtige wurden festgenommen, der größere Teil aber nicht gefasst. Im Lauf der folgenden Monate wurden einige Dutzend mutmaßliche Täter identifiziert. dpa