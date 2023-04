Skulptur als Blickfang am Hauptbahnhof

Die Skulptur "Vertical Highways" der Künstlerin Bettina Pousttchi steht am Berliner Hauptbahnhof. © Soeren Stache/dpa

Die aus Leitplanken geformte Skulptur „Vertical Highways“ der Berliner Künstlerin Bettina Pousttchi ist seit Mittwoch ein neuer Blickfang am Berliner Hauptbahnhof. Das rund sechs Meter hohe, leuchtend rote Kunstwerk ist künstlerischer Auftakt von „Station to Station“, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Mit der Kunst- und Konzertreihe sollen Bahnhöfe und ihr Umfeld attraktiver gemacht und mit Kunst und Kultur mehr Menschen für die Bahn gewonnen werden.

Berlin - Die Skulptur soll für mindestens zehn Jahre auf dem Plateau am Washingtonplatz stehen.

Die in Mainz geborene Pousttchi lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf und absolvierte das Whitney Independent Study Program in New York. Zu ihren Arbeiten zählen Skulpturen, Wandreliefs, Fotografien und Installationen sowie ortsspezifische Interventionen im öffentlichen Raum. dpa