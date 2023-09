Sommerbad Gropiusstadt am Wochenende wieder auf

Ein Junge springt in einem Freibad ins Wasser. © Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild

Wegen der hochsommerlichen Temperaturen ist das Sommerbad Gropiusstadt in Neukölln dieses Wochenende vorübergehend wieder geöffnet. Eigentlich sei das Freibad seit dem 3. September geschlossen, sagte ein Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe (BBB). Insgesamt 19 Strand- und Sommerbäder laden damit in Berlin am Samstag und Sonntag zum Schwimmen und Planschen ein, wie die BBB am Freitag mitteilten.

Berlin - Einige Freibäder locken am Wochenende außerdem mit verlängerten Öffnungszeiten. Die Sommerbäder Humboldthain und Wannsee haben jeweils eine Stunde länger auf und schließen erst um 18 Uhr (Humboldthain) beziehungsweise 19 Uhr (Wannsee). Im Sommerbad Olympiastadion kann sich immerhin eine halbe Stunde länger gesonnt werden - es hat bis 18.30 Uhr geöffnet.

In Berlin soll es am Wochenende heiß und sonnig werden. Am Samstag werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen von bis zu 31 Grad erwartet, am Sonntag bis zu 32 Grad. dpa