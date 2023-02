Sondierungen gehen mit Treffen von CDU und Grünen weiter

Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gehen die Sondierungsgespräche heute weiter. Vertreter des Wahlsiegers CDU und der Grünen kommen zum zweiten Mal zusammen, um auszuloten, ob es eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und eine mögliche gemeinsame Regierungsbildung gibt. Gesprochen werden soll über das, was beim ersten Treffen am vergangenen Freitag noch nicht beredet wurde.

Berlin - CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner strebt eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und will Regierungschef werden. Allerdings hat auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte eine Regierung bilden.

Seit Beginn der Sondierungsgespräche am vergangenen Freitag sprachen Vertreter der CDU bisher zweimal mit der SPD und einmal mit den Grünen. Am Dienstag sondierten die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke zum ersten Mal.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl am 12. Februar nach dem vorläufigen Ergebnis mit 28,2 Prozent klar gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 105 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Die Linke kam bei der Wahl auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf Fraktionen hat.

Mit diesem Stand könnte die seit Dezember 2021 amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Amt bleiben, sollte Rot-Grün-Rot in Berlin weiterregieren. Sollten sich aber die Grünen nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses am kommenden Montag (27. Februar) noch an der SPD vorbeischieben wäre das wohl kaum noch möglich. Dann könnte Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch bei einer Fortsetzung der Dreierkoalition ins Rathaus einziehen. Koalieren SPD oder Grüne mit der CDU könnten weder Giffey noch Jarasch Regierungschefin werden. dpa