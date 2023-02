Spahn: Wahlverlierer muss das Ergebnis auch anerkennen

Jens Spahn spricht beim CDU-Bundesparteitag.

Der Unions-Fraktionsvize Jens Spahn spricht einer Neuauflage der linken Regierungskoalition in Berlin die Legitimität ab. Das Wahlergebnis vom Sonntag sei „schon eine ziemlich klare Ansage“, sagte der CDU-Politiker am Abend in der ARD-Talkshow „Anne Will“. Seiner Meinung nach sei „das Vertrauen weg“. Zur politischen Kultur gehöre auch dazu, dass Wahlverlierer das Ergebnis anerkennen, sagte Spahn weiter.

Berlin - „Dieser Senat hatte keine Akzeptanz mehr in der Bevölkerung.“

Bei der Wahl am Sonntag hatte die CDU mit großem Abstand vor SPD und Grünen gewonnen. Der CDU-Spitzenkandidat könnte aber Schwierigkeiten haben, Koalitionspartner zu finden. Sowohl die SPD als auch die Grünen hatten eine Präferenz für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Regierung ausgesprochen. dpa