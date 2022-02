Spandau 04 fertigt Liga-Dritten Ludwigsburg mit 15:4 ab

Die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04 haben am Samstag in der Bundesliga gegen den Tabellendritten SV Ludwigsburg 08 Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt in der Champions League betrieben. Spandau gewann gegen die Schwaben, die mit einem kleinen Zehner-Aufgebot in die Hauptstadt gereist waren, mit 15:4 (6:0,5:1,2:1,2:2). Am Dienstag hatten die Berlin gegen Marseille verloren (7:

Berlin - 13).

Spandau behauptete mit 16:0 Zählern zunächst Platz eins in der A-Gruppe. Titelverteidiger Waspo Hannover, vor dem Spieltag punktgleich mit Spandau und in der Tordifferenz drei Treffer schlechter als die Berliner, trat am Abend daheim gegen die SG Neukölln an.

Spandau begann gegen Ludwigsburg in Bestbesetzung energisch und offensivstark. Schon nach fünf Minuten des Startviertels führte der Gastgeber mit 5:0. Auch im zweiten Abschnitt setzte sich das einseitige Geschehen fort, wobei sich vor allem der torhungrige Marko Stamm mit vier Treffern bis zur Halbzeit auszeichnete.

In der zweiten Hälfte lief das Geschehen angesichts der längst gefallenen Entscheidung und des deutlichen Spandauer Vorsprungs deutlich ruhiger ab. Spandau setzte dabei verstärkt seine Backup-Akteure ein. Die Trefferausbeute der Wasserfreunde verteilte sich am Ende auf Marko Stamm, Dimitrios Nikolaides (je 4), Aleks Sekulic, Bence Haverkampf (je 2), Marin Restovic, Marek Tkac und Yannek Chiru (je 1). dpa