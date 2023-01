Spandau 04 gewinnt vorgezogenes Spiel klar gegen Duisburg

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das vorgezogene Meisterschaftsspiel in der Wasserball-Bundesliga gegen ASC Duisburg klar gewonnen. Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der Schwimmhalle Schöneberg in der Begegnung des 13. Spieltags mit 23:5 (5:0,8:1,7:3,3:1) durch.

Berlin - Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen AN Brescia in der Champions League präsentierten sich die Hauptstädter deutlich überlegen. Die Gäste waren allerdings auch nur mit einer B-Besetzung und einem 10er Kader statt der erlaubten 13 Akteure angetreten.

Im Duell des ungeschlagenen Spitzenreiters aus Spandau (16:0 Punkte) mit dem Tabellenzweiten aus Duisburg (13:3) war damit der Heimsieg fast vorprogrammiert. Schon nach dem ersten Viertel stand es 5:0. Am erfolgreichsten waren im Spandauer Team Yannek Chiru, Dmitri Kholod (je 5) und Denis Strelezkij (3).

Am Sonntag (13.00 Uhr) müssen die Wasserfreunde am 9. Spieltag der A-Gruppe bei den White Sharks Hannover (4. Platz) antreten. dpa