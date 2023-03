Spandau 04 muss in der Champions League „ans Limit gehen“

Ein Spandauer Wasserballer in Aktion. © Bernd Thissen/dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen im Kampf um ein Ticket für das Finalturnier in der Wasserball-Champions League eine schwere Hürde bewältigen. Am 10. Spieltag der Hauptrunde der Gruppe B sind die Berliner am Dienstag (20.45 Uhr) bei FTC Budapest und damit dem Vorjahres-Dritten zu Gast. „FTC Budapest geht daheim als Favorit ins Becken, ist aber zu packen, wenn wir an unser Limit gehen“, sagte Manager Peter Röhle im Vorfeld optimistisch.

Berlin – Das Hinspiel am 10. Januar konnte sein Team mit 11:10 in Schöneberg gewinnen. Allerdings haben die Ungarn alle ihre bisherigen vier Heimpartien für sich entscheiden können und stehen im Achter-Tabellenbild mit 18 Zählern auf Rang drei – hinter Brescia (24) und Novi Beograd (22) und vor Jug Dubrovnik (14). Spandau hat als Fünfter acht Punkte auf dem Konto, die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Final 8 Anfang Juli.

Nach der Partie in Budapest folgen für das Team von Trainer Athanasions Kechagias bis Ende Mai drei Heimpartien gegen die tabellarisch schlechter platzierten CN Marseille, OSC Budapest und Astralpool Sabadell sowie das abschließende Auswärtsspiel bei VK Novi Beograd.J dpa