Spandau 04 verliert auch gegen Roter Stern Belgrad

Die angestrebte Rehabilitation für die herbe 9:17-Pokalpleite gegen Waspo Hannover vor drei Tagen ist den Wasserballern von Spandau 04 am Dienstagabend in der Schöneberger Schwimmhalle am abschließenden 14. Spieltag der Champions League-Hauptrundengruppe B nicht gelungen. Die Berliner verloren gegen die als Gruppen-Schlusslicht angereisten Serben mit 11:

Berlin - 12 (2:3,3:3,4:3,2:3).

Der höchsten nationalen Niederlage der Berliner im DSV-Pokalfinale folgte eine erneute Enttäuschung beim Rekordmeister, der bereits am Freitag beim Start ins Playoff-Halbfinale des nationalen Titelkampfes wieder in die Spur finden muss. Erfolgreichste 04-Torschütze war Nikola Dedovic mit drei Treffern, für Belgrad traf Gavril Subotic viermal.

Die Wasserfreunde, die ohne Marko Stamm antraten, hatten gegen Belgrad erneut Mühe, ihren Rhythmus zu finden und lagen zunächst mit 0:2 zurück. Erst Mitte des zweiten Viertels gelang durch Marek Tkac die erste Führung zum 5:4, aber Ruhe ins Spandauer Spiel trat damit nicht ein. Roter Stern Belgrad konterte Spandaus Mühen, sich abzusetzen immer wieder erfolgreich. Mit 9:9 ging es in den Schlussabschnitt, in dem sich das Szenario fortsetzte. Belgrad glich Berliner Ein-Tore-Führungen immer wieder aus und erzielte schließlich sechs Sekunden vor Abpfiff den Siegtreffer. dpa