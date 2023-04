Spandau gewinnt Halbfinal-Auftakt gegen Sharks deutlich

Die Wasserfreunde Spandau 04 sind noch einen Sieg vom Einzug in das Endspiel der Deutschen Wasserball-Liga entfernt. Am Samstag gewann der Rekordmeister das Auftaktmatch im Best of Three-Halbfinale bei den White Sharks Hannover deutlich mit 26:5 (5:2, 6:2, 8:1, 7:0). Mit einem weiteren Erfolg im zweiten Match am kommenden Wochenende in Berlin kann Spandau das Finale.

Hannover/Berlin – Finalgegner ist Titelverteidiger Waspo Hannover, der am Samstag gegen den ASC Duisburg zum zweiten Erfolg kam.

Gegen den Hauptrundenfünften aus Hannover war Bundesliga-Primus Spandau durchgängig überlegen, ohne glänzen zu müssen. Alle elf Feldspieler beteiligten sich an der Trefferausbeute, am erfolgreichsten waren Denis Streletzkij mit fünf und Marek Tkac mit vier Toren. dpa