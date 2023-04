Spandau im Playoff-Halbfinale gegen White Sharks Hannover

Ein Spieler in Aktion beim Wasserball. © Mark Humphrey/AP/dpa/Archivbild

Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen auf dem Weg in das Endspiel der Wasserball-Bundesliga die Hürde White Sharks Hannover meistern. Am Mittwoch tritt der Rekordmeister zunächst beim Hauptrundenfünften zum ersten Halbfinalspiel der Serie Best of three an. In den beiden folgenden Begegnungen am Wochenende danach hat Hauptrunden-Primus Spandau Heimrecht.

Berlin - Zwei Erfolge sind nötig für das Erreichen der Finalserie.

Spandau war mit zwei klaren Erfolgen gegen Krefeld 72 in die Vorschlussrunde eingezogen. Die Sharks, bei denen einige Zweitlizenz-Spieler von Titelverteidiger Waspo Hannover aktiv sind, hatten in drei Spielen den Hauptrundenvierten Ludwigsburg ausgeschaltet.

In den bisherigen Ligaspielen sowie im Pokal hatte Spandau gegen die Niedersachsen drei hohe Siege gefeiert. Trotzdem warnt Manager Peter Röhle: „Wir werden konzentriert, engagiert und fokussiert zu Werke gehen und den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.“ dpa