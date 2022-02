Spandau mit drittem Sieg in fünf Tagen: 21:2 gegen Esslingen

Vor einem Wasserball-Spiel schwimmt ein Ball auf dem Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04 haben am Samstag ihr drittes Pflichtspiel binnen fünf Tagen gewonnen. Nach den Erfolgen in der Champions League bei Steaua Bukarest und im nationalen Klassiker gegen Meister Waspo Hannover gewannen die Spandauer auch in B-Besetzung mit vielen Nachwuchskräften am Samstag mit 21:2 (4:0, 3:1, 5:1, 9:0) gegen die SSV Esslingen.

Berlin - Damit behaupteten die Wasserfreunde die am Freitag eroberte Tabellenführung mit 20:0 Punkten (+116 Tore) vor Hannover (20:2/+105), das sich am Samstag beim OSC Potsdam erst schwer tat, um zum 18:6 (9:4)-Erfolg zu gelangen. Die Potsdamer, aktueller A-Gruppen-Letzter, hielten anfangs bis zum 4:4 mit, ehe sie dem Favoriten Tribut zollen mussten.

Auch Spandaus Meister-Frauen mussten bei Vorsaison-Vize Bayer Uerdingen hart kämpfen, um die ersten Punktverluste zu verhindern. Erst eine Sekunde vor Schluss verwandelte Spandau-Kapitänin Belén Vosseburg einen Strafwurf für die Berlinerinnen zum 7:6-Sieg. dpa