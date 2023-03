Spandauer Wasserballer souverän in Esslingen

Teilen

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben vor der Nationalmannschaftspause ihre Siegesserie in der Wasserball-Bundesliga ausgebaut. Im 13. Liga-Spiel kam der Rekordmeister am Samstag beim 19:4 (6:1, 4:1, 4:0, 5:2) beim SSV Esslingen zum 13. Sieg und führt souverän die Tabelle an. Im Sportbad Neckarpark in Stuttgart war Dimitri Kholod mit sechs Treffern erfolgreichster Schütze der Berliner.

Stuttgart - Insgesamt trafen neun von zehn eingesetzten Spandauer Feldspielern.

Die Wasserfreunde müssen nach dem kontinentalen Weltcup-Turnier am kommenden Wochenende im rumänischen Otopeni, bei dem die Nationalmannschaft auf Rumänien, Malta, Großbritannien und die Ukraine trifft, am letzten Hauptrundenspieltag bei Titelverteidiger Waspo Hannover (18. März) antreten. dpa