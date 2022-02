Spandaus Wasserballer schlagen Hannover

Teilen

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben die Tabellenführung in der Wasserball-Bundesliga übernommen. Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der Schwimmhalle Schöneberg mit 10:6 (3:1, 2:1, 4:1, 1:3) gegen Meister Waspo Hannover durch. Spandau liegt nun mit 18:0 Punkten vor den Niedersachsen (18:2).

Berlin - Die Gastgeber begannen motiviert, einsatz- und willensstark. Stark formverbessert präsentierte sich Marko Stamm. Zur Halbzeit führte Spandau mit 5:2, drei Treffer für die Wasserfreunde gingen auf das Konto von Stamm. Zwar verlief der zweite Abschnitt eher zerfahren, aber trotz sich häufender Wasserverweise auf beiden Seiten (zur Halbzeit 2:5 gegen Waspo, am Ende 10:13) behielt 04 die Kontrolle.

Die Dominanz der Mannschaft von Coach Petar Kovacevic setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Erst im Schlussviertel ließ Spandaus Konzentration etwas nach. Die Tore für die Berliner erzielten neben Stamm (3), Nikola Dedovic, Maurice Jüngling, Marin Restovic, Mateo Cuk, Zoran Bozic und Dmitri Kholod (je 1). Am Samstag (16.00 Uhr) ist an gleicher Stelle in Schöneberg der A-Gruppen-Sechste SSV Esslingen der Gast. Spandau ist hoher Favorit ist. dpa