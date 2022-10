Spanisches Königspaar beginnt Staatsbesuch in Deutschland

Königin Letizia von Spanien und König Felipe VI von Spanien. © Emilio Fraile/EUROPA PRESS/dpa/Archivbild

Das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia beginnt am Montag einen Staatsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt werden sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt (10.30 Uhr). Nach einem Gespräch sind Pressestatements des Bundespräsidenten und des Königs geplant.

Berlin - Dieser wird am Nachmittag auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen. Am Abend geben Steinmeier und Büdenbender ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Madrid.

Steinmeier und Felipe VI. wollen am Dienstagvormittag am Deutsch-Spanischen Forum teilnehmen, das unter ihrer Schirmherrschaft steht. Es versteht sich als Plattform des Meinungsaustausches führender Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft beider Länder. Daran anschließend ist ein Treffen des Königspaares mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der obligatorische gemeinsame Gang durch das Brandenburger Tor geplant.

Am späten Nachmittag wollen Steinmeier und Felipe VI. in Frankfurt die Buchmesse eröffnen, deren Ehrengast Spanien in diesem Jahr ist.

König Felipe VI. und Königin Letizia hatten Deutschland zuletzt im Dezember 2014 besucht. Der Bundespräsident und seine Frau waren im Oktober 2018 in Spanien gewesen. dpa