SPD-Fraktion: Berlin steht an der Seite der Ukraine

Die Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow (SPD). © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin steht an der Seite der Ukraine, versicherte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Melanie Kühnemann-Grunow am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Berlin steht ein für die Ukraine als freies, souveränes Land“, sagte sie bei der Plenarsitzung. „Heute zeigen wir unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.“ Die Invasion russischer Truppen in ukrainisches Territorium sei durch nichts gerechtfertigt, sagte die Abgeordnete.

Berlin - „Es ist nicht auszumalen, welche Angst die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade aushalten müssen.“

Von Berlin gehe ein Wunsch an die Bundesregierung aus, weiter auf Diplomatie und zivile Konfliktlösung zu setzen. Kühnemann-Grunow sagte, die Position der Bundesregierung keine Waffen in die Region zu schicken, sei richtig. „Berlin steht bereit, wenn es darum geht, auch Geflüchtete aufzunehmen“, sagte die SPD-Politikerin.

Die Tagesordnung der Plenarsitzung war nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geändert worden. Die Abgeordneten debattierten gleich zu Beginn über die aktuellen Entwicklungen. dpa