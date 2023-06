Spieler der BR Volleys in der Nations League im Einsatz

Teilen

Berlins Ruben Schott spielt den Ball über das Netz. © Andreas Gora/dpa

Vier Wochen nach dem Gewinn der deutschen Volleyball-Meisterschaft wartet auf zumindest sechs Spieler der Berlin Volleys die nächste große Herausforderung. Angreifer Ruben Schott, Zuspieler Johannes Tille und Mittelblocker Anton Brehme stehen im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Japan gegen Brasilien in die Nations League startet.

Berlin - In dem Wettbewerb sind auch der 2,14-Meter-Hüne Saso Stalekar für Slowenien sowie Timothee Carle für Frankreich und Nehemiah Mote für Australien im Einsatz. Das teilten die BR Volleys am Montag mit.

Hoffnungen auf Einsätze in ihren jeweiligen Nationalmannschaften dürfen sich auch noch Satoshi Tsuiki und Cody Kessel machen. Libero Tsuiki findet sich zunächst im B-Kader der Japaner wieder, Außenangreifer Kessel steht im erweiterten Aufgebot des US-amerikanischen Teams.

In der Nations League geht es um wichtige Punkte für die Weltrangliste und damit für die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die DVV-Auswahl trifft in ihrer Gruppe neben Brasilien noch auf Italien, Niederlande und Kanada. „Ich sehe sehr gute Chancen, gleich im ersten Spiel gegen Brasilien zu punkten - oder vielleicht sogar zu gewinnen“, verbreitet Volleys-Libero Tille Zuversicht vor dem Auftakt. dpa