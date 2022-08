Spranger: Polizei soll weiter Elektroschock-Pistolen nutzen

Teilen

Iris Spranger (SPD), Senatorin für Inneres, spricht. © Christophe Gateau/dpa

Sogenannte Taser können bewaffnete Menschen stoppen, ohne sie schwer zu verletzen oder gar zu töten. Völlig ungefährlich sind sie aber nicht. Die Berliner Polizei könnte sie womöglich auch weiterhin einsetzen.

Berlin - Kurz vor Ende eines langen Probebetriebs und vielen kontroversen Diskussionen hat sich Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) überraschend deutlich für einen weiteren Einsatz sogenannter Taser bei der Polizei ausgesprochen. Seit 2017 läuft in Berlin ein Testlauf der Polizei mit den Elektroschock-Pistolen. Nun teilte Spranger am Freitag mit: „Der Taser muss bleiben. Das ist für mich keine Frage des „Ob“ sondern der Umsetzung.“ Taser hätten sich als wirksam erwiesen, besonders um Selbsttötungen zu verhindern und zu vermeiden, dass Polizisten mit ihren Pistolen schießen müssten.

Wie Taser künftig eingesetzt werden sollten, werde entschieden, so Spranger, wenn der Testlauf im Dezember ende und danach ausgewertet werde. Kürzlich hatte es Berichte gegeben, nach denen es zweifelhaft sei, ob die Waffen dauerhaft von allen Polizisten verwendet werden könnten. Innenpolitiker von Grünen und Linken, den beiden Koalitionspartnern der SPD, haben Vorbehalte gegen das Gerät.

Taser verschießen kleine Pfeile an dünnen Drähten einige Meter weit. Treffen die Pfeile einen Menschen, erhält er einen Stromschlag, der ihn sekundenlang lähmt. Taser sind umstritten, weil es in den USA Fälle gab, in denen Menschen mit einem Herzfehler gestorben sein sollen. In Berlin sind sie bislang einer Schusswaffe gleichgesetzt und nur in äußersten Notfällen erlaubt.

In dem Testlauf werden 23 Taser von derzeit 60 Polizisten in Innenstadtbezirken genutzt. Im vergangenen Jahr setzten die Polizisten achtmal einen Taser ein, etwa gegen aggressive Verdächtige mit Messern und um Selbsttötungen zu verhindern. In vielen weiteren Fällen drohten Polizisten nur mit dem Einsatz und beruhigten den Angaben nach so Situationen.

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Ansage. „Die Argumente für die flächendeckende Ausstattung unserer Kollegen mit dem Taser kann niemand wegleugnen.“ Taser könnten Schusswaffen nicht immer ersetzen, aber eine Lücke schließen und „in vielen Szenarien deeskalierend“ wirken. „Kein Polizist schießt gern. Die Erfahrungen zeigen deutlich, dass wir hier eine Möglichkeit hätten, damit es vielfach gar nicht erst dazu kommen muss.“

Der FDP-Innenpolitiker Björn Jotzo erklärte, offenbar habe es ein „Machtwort der Senatorin“ gegeben. Nun müsse man abwarten, „ob die Senatorin sich mit ihrer neuen Position in der Koalition bei Grünen und Linken auch durchsetzen kann oder ob andere hier das Sagen haben“. dpa