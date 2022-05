Spranger zu Mordfall: „Ich werde die Vorwürfe auswerten“

Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport. © Annette Riedl/dpa

Nach den tödlichen Messerstichen auf eine 31-jährige Frau in Berlin-Pankow am Freitag hat Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Aufklärung der Hintergründe zugesichert. Die aus Afghanistan stammende sechsfache Mutter war auf offener Straße getötet worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 42 Jahre alten ebenfalls afghanischen Mann erlassen, der wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft sitzt.

Berlin - Inzwischen wurde Kritik laut, Behörden und Polizei hätten nicht rechtzeitig reagiert, obwohl die Frau zuvor um Hilfe gebeten habe, wie mehrere Berliner Medien berichtet hatten. „Ich werde die Vorwürfe, die gemacht worden sind, selbstverständlich auswerten“, sagte Spranger am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

Sie werde sich die entsprechenden Protokolle kommen lassen, versicherte die Senatorin. „In solchen Situationen muss auch schneller eingewiesen werden in Frauenhäuser. Das heißt, wir brauchen auch mehr solche Einrichtungen.“

Nach RBB-Informationen hatte sich die 31-Jährige von ihrem Mann getrennt. Wie die RBB-„Abendschau“ (Mittwoch) berichtete, wandte sie sich mehrmals an die Polizei und informierte die Behörden über die Bedrohung durch ihren ehemaligen Lebensgefährten.

„Die Frau wurde nicht direkt ins Frauenhaus gebracht. Ihr wurde keine Hilfe angeboten“, sagte Ava Moayeri, die für die Berliner Beratungsstelle Zora arbeitet und die Schwester der Getöteten unterstützt, der „Abendschau“. „Sie hat keinen Schutz bekommen, keine Leute, die sie irgendwie begleiten und beobachten, was da eigentlich passiert und wie der Mann eigentlich mit ihr umgeht“, kritisierte Moayeri.

Der „Tagesspiegel“ (Mittwoch) berichtete mit Berufung auf Polizeisprecher Thilo Cablitz, nach mehreren Anzeigen wegen häuslicher Gewalt sei bereits ein Kontaktverbot vorbereitet worden. Es habe auch Kontakte der Polizei zu Jugendamt und Sozialdienst gegeben. „Bei einem Tötungsdelikt, bei dem eine Frau aus dem Leben gerissen wird, bei dem das Leben von sechs Kindern zerstört wurde, es drei Fälle häuslicher Gewalt gab, sind wir in der Pflicht, das aufzuarbeiten“, sagte Cablitz. Es gehe darum, „ob wir noch mehr hätten machen müssen, was wir hätten besser machen können“. dpa