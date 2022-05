Staatsbibliothek Berlin künftig sonntags geöffnet

Teilen

Die Staatsbibliothek Berlin öffnet künftig ihre Lesesäle täglich. Ab 15. Mai seien die beiden Standorte Unter den Linden und Potsdamer Straße auch sonntags geöffnet, teilte die Staatsbibliothek am Mittwoch mit. „Ich betrachte es als unsere Pflicht, die Öffentlichkeit von den von ihr finanzierten Gütern maximal profitieren zu lassen“, sagte Generaldirektor Achim Bonte.

Berlin - Zudem sei in einer „Bildungsrepublik Deutschland“ der Bibliotheksbesuch auch am Sonntag „eine höchst sinnvolle Freizeitbeschäftigung“. In Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen aus Kultur und Wissenschaft solle der Leistungsumfang am Sonntag schrittweise ausgebaut werden.

Die 1661 gegründete Staatsbibliothek zählt zu den international wichtigsten Einrichtungen ihrer Art. Zu den Schätzen gehören die originalen Partituren etwa von Beethovens Neunter Sinfonie, Mozarts großen Opern wie der „Zauberflöte“ oder 80 Prozent von Bachs Handschriften, darunter die Passionen. dpa