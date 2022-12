Stadionbetriebs AG „An der Alten Försterei“ mit Überschuss

Schlangen bilden sich an den Zugängen zur Union-Tribüne im Stadion An der Alten Försterei. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

Bei der „An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG, deren Hauptgeschäftspartner Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist, hat es im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Überschuss gegeben. Die Summe in Höhe 171.138,76 Euro werde jedoch mit dem Verlustvortrag von 3.051.100,67 Euro verrechnet und als Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2021/2022 in einer Gesamthöhe von 2.

Berlin - 879.961,91 Euro auf neue Rechnung vorgetragen, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. In den vergangenen beiden Jahren hatte die AG wegen der Corona-Pandemie ein Minus verzeichnet. Auch das Geschäftsjahr 2021/2022 war noch in Teilen von den Auswirkungen der Pandemie geprägt.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr entlastet. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig für die nächste Wahlperiode bestätigt. Union-Präsident Dirk Zingler wurde erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der AG bestimmt. dpa