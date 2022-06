Stadionfrage in Berlin: Entwurf mit 45.000 Fans Kapazität

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an. © Sören Stache/dpa/Symbolbild

Der Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beschäftigt sich mit der Frage eines neuen Stadions für Hertha BSC. Es könnte kleiner ausfallen als bisher angedacht und sich ein wenig an einem legendären Vorbild in Buenos Aires orientieren.

Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger macht die Stadionfrage bei Hertha BSC auch zur Chefinnensache. Die SPD-Politikerin kündigte am Freitag im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses an, eine Steuerungs- und Projektgruppe einzuberufen, die sie leiten werde. Sie soll nach der Sommerpause im Parlament eingerichtet werden. „Ich bin davon überzeugt, dass Hertha ein Fußballstadion bekommen sollte“, sagte Spranger.

Sie hatte in der langjährigen Debatte um den Standort für ein reines Fußballstadion für den Berliner Bundesligisten vor einigen Wochen einen Bau am Rande des Maifelds ins Spiel gebracht. Dieses werde natürlich kleiner, nicht so groß wie das benachbarte Olympiastadion.

Details zu einem möglichen neuen Stadion auf dem Lindeneck nannte Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller. Ursprünglich sei ein Fassungsvermögen von 55.000 Zuschauerinnen und Zuschauern geplant gewesen. Beim aktuellen Entwurf des sogenannten „MyField“ in Anlehnung an das Maifeld liegt die Kapazität bei 45.000 Fans.

Für internationale Spiele könnten unter den dann gegebenen Voraussetzungen 36.500 Fans in das neue Stadion, das sich ein wenig am legendären „Bombonera“-Stadion der Boca Juniors in Buenos Aires orientieren soll: Um den Eingriff in die Struktur des Maifeldes gering zu halten, soll die Südseite nur halb so tief gestaltet werden.

Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion GmbH, befürchtet dagegen nach einem Auszug von Hertha BSC Gewinneinbrüche für die landeseigene Gesellschaft. Als Knackpunkt bezeichnet Rohwedder die limitierte Anzahl von Großveranstaltungen mit hohen Lärmemissionen, die jährlich auf dem Gelände des Olympiaparks, zu denen auch noch die Waldbühne und das Maifeld zählen, durchgeführt werden dürfen. „Um Großveranstaltungen generieren zu können, steht und fällt das ganze Thema mit Lärmemissionen“, sagte Rohwedder. dpa