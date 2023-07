Starkregen und Sturm: Feuerwehr im Wetter-Ausnahmezustand

Teilen

Der Starkregen hat einen Baum quer auf die Prenzlauer Allee stürzen lassen. © Annette Riedl/dpa

Nach einem kurzen, aber heftigen Unwetter mit Starkregen und Sturmböen in Berlin befindet sich die Feuerwehr im „Ausnahmezustand Wetter“. Das teilte sie am Montagabend per Twitter mit. Bei der S-Bahn gibt es mehrere Störungen. Gegen 20.00 Uhr hieß es auf ihrem Twitter-Account: „Wegen witterungsbedingter Beeinflussung im gesamten S-Bahnnetz kommt es auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen.“

Berlin - Der Zugverkehr ist auf mehreren Strecken unterbrochen: Bei der S2 zwischen Blankenburg und Gesundbrunnen/Nordbahnhof, bei der S5 zwischen Hoppegarten und Fredersdorf und bei den Linien S41, S42 und S8 zwischen Pankow/Gesundbrunnen und Greifswalder Straße. Bei der S9 und S45 fährt nichts zwischen Adlershof und Altglienicke. Die S3 verkehre nur im 20-Minuten-Takt, die S85 nicht, hieß es weiter.

Die Feuerwehr teilte mit, die Einsatzbewältigung erfolge nach Prioritäten. Mehrere Freiwillige Feuerwehren seien in den Dienst gerufen worden. Weitere Details zu den Einsätzen gab es noch nicht. Mancherorts hat der kräftige Wind dicke Äste abknicken lassen, Straßen standen unter Wasser. dpa