Stau durch Klima-Blockade auf dem Tempelhofer Damm in Berlin

Demo

Klima-Demonstranten haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf dem Tempelhofer Damm gebe es dadurch im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle in allen Richtungen Stau, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bei Twitter am Montagmorgen mit. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich mehrere Menschen auf der Fahrbahn des Tempelhofer Damms unterhalb einer S-Bahn Brücke.

Berlin - Einsatzkräfte der Polizei seien auf dem Weg, erklärte die Sprecherin.

Nach Angaben der Klimagruppe Letzte Generation waren zum Wochenbeginn bundesweit Aktionen geplant. „Uns bleibt nichts als friedlicher Widerstand“, hieß es bei Twitter. Die Gruppe fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockierte sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin. dpa