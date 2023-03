Steinmeier: Charles-Besuch „großartige persönliche Geste“

König Charles III. von Großbritannien von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. © Kay Nietfeld/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Charles III. dafür gedankt, dass er seine allererste Auslandsreise als neuer britischer König nach Deutschland unternimmt. Dies sei „eine großartige persönliche Geste und ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen“, sagte er am Mittwoch bei einem Empfang in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue laut vorab veröffentlichtem Redetext.

Berlin - Der Bundespräsident erinnerte daran, dass die damalige britische Premierministerin Theresa May am 29. März 2017 Großbritanniens Austrittsersuchen bei der EU eingereicht habe. „Heute, auf den Tag genau sechs Jahre, nachdem Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union begann, schlagen wir ein neues Kapitel in unseren Beziehungen auf. Gemeinsam, als Freunde und Partner, schauen wir jetzt nach vorn“, sagte Steinmeier.

Charles und Camilla waren am Nachmittag in Berlin zu ihrem dreitägigen Deutschland-Besuch eingetroffen. Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender begrüßten die Gäste anschließend am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren. dpa