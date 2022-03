Steinmeier: Hilfe für Ukrainer muss „dauerhafter“ sein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht das Willkommenszelt am Berliner Hauptbahnhof. © Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für eine längeranhaltende Übernahme von Verantwortung für die Flüchtlinge aus der Ukraine ausgesprochen. „Die Deutschen wissen, dass wir uns hier dauerhafter verantwortlich fühlen müssen“, sagte Steinmeier am Donnerstag nach Gesprächen mit ukrainischen Flüchtlingen und Helfern am Berliner Hauptbahnhof.

Berlin - 150.000 bis 160.000 Flüchtlinge seien bislang in Deutschland angekommen, sagte Steinmeier. Der Bundespräsident betonte: „Der Berliner Hauptbahnhof ist in den letzten Tagen auch so etwas wie ein Symbol der Hilfsbereitschaft geworden.“ Hunderte Freiwillige würden sich jeden Tag melden und mithelfen, die Menschen zu versorgen. Steinmeier dankte allen Helfern dafür, dass sie den Flüchtlingen Wärme und Zuneigung geben würden und sie spüren ließen, dass „wir uns hier in Deutschland verantwortlich fühlen für sie“.

Die Menschen, vor allem Frauen und Kinder, seien in Sorge um die zurückgelassenen Angehörigen. „Ich habe in Gesprächen auch Erleichterung gespürt, dass sie hier zunächst einmal in Sicherheit sind.“ dpa