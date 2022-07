Steinmeier übernimmt Ehrenpatenschaft für Bushidos Drillinge

Teilen

Bushido freut sich über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) für seine im November geborenen Drillingstöchter. „Heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für unsere Drillinge übernommen. Danke an die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin für den netten Empfang“, schrieb der 43-Jährige am Dienstag in seiner Instagram-Story.

Berlin - Dazu teilte er ein Foto von sich, seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und den drei Töchtern gemeinsam mit Cerstin Richter-Kotowski (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeisterin im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Auch eine der drei Patenschaftsurkunden postete er in seiner Story.

Ab dem siebten Kind einer Familie kann der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft übernehmen. Bei Mehrlingsgeburten können die Eltern die Patenschaft für alle Kinder beantragen, die zusammen mit dem siebten Kind auf die Welt gekommen sind. Neben der Urkunde erhalten die Ehrenpatenkinder auch ein Patengeschenk in Höhe von 500 Euro. Die Patengeschenke seiner drei Töchter habe er allerdings gespendet, teilte Bushido in seiner Instagram-Story mit.

Anerkennung dafür kam auch vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. „Herr Ferchichi meistert derzeit einige Hürden und zeigt sich offen für soziale Notlagen von Kindern, denen vielfach Zugang zu Bildung, Hausaufgabenbetreuung oder einer warmen Mittagsmahlzeit fehlt“, hieß es in einer Mitteilung.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau haben sieben gemeinsame Kinder. Anna-Maria Ferchichi hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. dpa