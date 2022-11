Netto-Discounter in Flammen: Dach stürzt ein – Supermarkt komplett abgebrannt

Von: Martina Lippl

Netto Markt in Berlin in Flammen. Das Dach stürzte laut der Berliner Feuerwehr komplett ein. © Twitter screenshot/ Feuerwehr Berlin

Großbrand in Berlin: Ein Discounter ist am Montagabend im Berliner Stadtteil Friedrichshagen komplett abgebrannt.

Berlin – Das Feuer brach am Montagabend kurz vor Mitternacht in einem Netto Markt in Berlin aus. Die Feuerwehr sei mit rund 109 Kräften vor Ort, twitterte die Berliner Feuerwehr. „Am Müggelseedamm brennt ein Lebensmittelmarkt in voller Ausdehnung“, heißt es auf Twitter. Dazu posteten die Einsatzkräfte Fotos des Großbrandes am Berliner Müggelsee. Der Lebensmittelmarkt steht zu diesem Zeitpunkt lichterloh in Flammen. Das Dach stürzte komplett ein. Über zwei Drehleitern löschten die Einsatzkräfte das Feuer von außen.

Berlin: Netto Markt komplett abgebrannt

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Supermarkt war bereits geschlossen als das Feuer ausbrach, berichtet der rbb. Menschen in den benachbarten Wohnhäusern konnten in ihren vier Wänden bleiben.

„Der Brand ist unter Kontrolle“, twittert die Berliner Feuerwehr am Dienstagmorgen. © Twitter screenshot/ Berliner Feuerwehr

Am frühen Dienstagmorgen meldete die Berliner Feuerwehr auf Twitter, das Feuer sei unter Kontrolle. Von dem Netto Markt ist kaum mehr etwas übrig. Die Ursache für den Großbrand sind zunächst noch unklar.(ml)