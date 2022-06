29 Jahre alt, polizeibekannt – ein „eiskalter Killer“? Das ist zum Todesfahrer von Berlin bekannt

Von: Hannes Niemeyer

Drama in Berlin: Ein Mann fährt mit einem Auto in eine Menschengruppe, tötet dabei eine Person und verletzt etliche Weitere. Immer mehr Details zum Täter kommen ans Licht.

Berlin – Ein schrecklicher Vorfall samt Toten und Verletzten versetzt Berlin in Schockstarre. Am Mittwoch gegen 10. 30 Uhr rast ein Auto in eine Menschengruppe, fährt zurück über die Straße und kracht 200 Meter entfernt in das Schaufenster eines Geschäfts. Das Drama ereignet sich mitten in Berlin, in der Nähe der Gedächtniskirche, am Breitscheidplatz, der schon 2016 von einem schrecklichen Anschlag heimgesucht wurde. Alle Infos zum Drama in Berlin gibt es im News-Ticker.

Der Vorfall hat schlimme Folgen. Laut Informationen der HNA handelte es sich bei der Menschengruppe um eine Schulklasse aus Nordhessen, eine Frau kam bei dem Vorfall ums Leben. Dabei handelt es sich um eine Lehrerin aus Hessen, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Sie sei mit einer zehnten Klasse einer Schule in Berlin gewesen.

Nach neustem Kenntnisstand der Polizei sind neben der getöteten Lehrerin 14 Menschen verletzt worden. Bei den Verletzten handele es sich ausschließlich um Menschen aus der Schülergruppe. Fünf oder sechs Menschen davon seien lebensbedrohlich verletzt worden, drei weitere schwer verletzt. Wegen der dynamischen Lage schwankten die Angaben noch, hieß es. Vieles ist zum Fall noch unklar. Hier können Sie lesen, was bisher bekannt ist.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge: 29-Jähriger sitzt am Steuer – und soll polizeibekannt sein

Was allerdings klar ist: Am Steuer des Wagens saß ein 29-jähriger Mann. Das hat die Polizei Berlin bereits im Mittag des Mittwochs bestätigt. Demnach soll es sich beim mutmaßlichen Todesfahrer um einen Deutsch-Armenier handeln. Er soll, nachdem er mit dem Auto in das Geschäft gekracht war, zunächst versucht haben, wegzulaufen. Passanten sollen ihn allerdings festgehalten haben. Die Polizei hat ihn festgenommen und vernimmt den Verdächtigen. Laut der Berliner Zeitung haben Zeugen vor Ort die Person als einen jugendlich gekleideten Mann beschrieben, der einen gelben Pullover, Jogginghose und rote Snekaer trug.

Der Täter war nach dpa-Informationen mit einem Auto unterwegs, das seiner älteren Schwester gehört. Es handelt sich dabei um einen silbernen Renault Clio mit Berliner Kennzeichen. Der Fahrer soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik befand sich der Mann am Mittwoch zunächst für Untersuchungen in einem Krankenhaus.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat die Todesfahrt eines 29-Jährigen als „Amoktat“ bezeichnet. „Nach neuesten Informationen stellt sich das heutige Geschehen in der Tauentzienstraße als eine Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen dar“, erklärte Spranger am Abend auf Twitter.

Laut der Polizei soll es sich beim Fahrer um einen 29-jährigen Deutsch-Armenier handeln. Mit diesem Renault Clio raste er erst in eine Menschenmenge, dann in ein Geschäft. © Christoph Soeder / dpa

29-jähriger Deutsch-Armeiner ist Todesfahrer von Berlin – Bekennerschreiben im Auto gefunden

Sie wies ebenfalls Meldungen über ein in dem Fahrzeug entdecktes Bekennerschreibens zurück. „Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht“, betonte sie beim gemeinsamen Auftritt mit Giffey vor Journalisten. In dem Auto seien jedoch Plakate mit Äußerungen „über die Türkei“ entdeckt worden. Zu weiteren Einzelheiten machte die Innensenatorin zunächst keine Angaben.

„Wir müssen in alle Richtungen ermitteln“, betonte Spranger. Das könne Stunden oder Tage dauern. Giffey warnte vor Spekulationen. Die Polizei werde „seriös ermitteln“ und alle Erkenntnisse veröffentlichen. Es sei noch nicht genau bekannt, welche Motivation hinter dem Vorfall stehe.

Die Bild zitierte einen Ermittler: „Auf keinen Fall ein Unfall - ein Amokläufer, ein eiskalter Killer.“ Eine Polizeisprecherin bestätigte das zunächst nicht.

Am beliebten Ort mitten in der deutschen Bundeshauptstadt hielten sich zum Zeitpunkt der Tat viele Menschen auf. Einer davon war auch John Barrowman. Der Schauspieler wurde Augenzeuge des Dramas und berichtete emotional über seine Erlebnisse vor Ort. (han/dpa)