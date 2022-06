Taiwo Awoniyi verlässt Union Berlin in Richtung England

Teilen

Taiwo Awoniyi von Union gestikuliert auf dem Platz. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Stürmer Taiwo Awoniyi wechselt von Fußball-Bundesligist Union Berlin zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. „Sportlich und auch menschlich ist er ein großer Verlust für unser Team, den es nun aufzufangen gilt. Wir wünschen Taiwo aber auf seinem weiteren Weg alles Gute und bedanken uns für seine Leistungen im Trikot des 1. FC Union Berlin“, sagte Oliver Ruhnert, Union-Geschäftsführer Profifußball, einer Mitteilung vom Samstag zufolge über den Abgang des 24 Jahre alten Nigerianers.

Berlin - Auch der ehemalige Europapokalsieger aus Nottingham bestätigte den Transfer bei Twitter.

„Union wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich bin sehr glücklich und stolz, Teil dieses Vereins gewesen zu sein“, wurde Awoniyi in der Mitteilung der Köpenicker zitiert. Über die Ablösesumme machte Union wie üblich keine Angaben. In Medien wurde zuletzt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro spekuliert, an der aber auch der FC Liverpool als vorheriger Club des Stürmers beteiligt sein soll.

Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Awoniyi spielte seit 2020 für die Berliner. Zunächst als Leihspieler von Liverpool, bevor Union ihn im vergangenen Sommer fest verpflichtete. Mit 20 Toren ist er Rekordtorschütze des Clubs in der Bundesliga. Mit seinen Treffern hatte er in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erreichen der Europa League.

Awoniyi hatte stets betont, dass die Premier League sein Traumziel sei - und das nicht nur aus sportlichen Gründen. „Der für mich entscheidende Unterschied ist: Wenn ich in England lebte, wäre es für meine Frau und mein Kind einfacher, allein schon wegen der Sprache. Zudem leben meine Schwester und ein Bruder auf der Insel“, sagte er etwa dem „Kicker“ im Februar. Nachdem Liverpool ihn 2015 geholt hatte, konnte er sich dort nicht durchsetzen und wurde immer wieder verliehen. Nun startet er seinen zweiten Versuch in der Premier League. dpa