Schauspieler erlebt Todesfahrt von Berlin vor Ort mit – er schildert emotional seine Erlebnisse

Von: Kai Hartwig

Ein Auto fährt am Ku‘damm in Berlin in eine Menschenmenge, mindestens eine Person stirbt. Ein britischer Schauspieler wird Zeuge des Vorfalls und berichtet.

Berlin – In der Berliner Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, mindestens ein Mensch starb. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Laut Berliner Polizei wurde eine Person festgenommen, die möglicherweise das Auto gesteuert haben soll.

Später gab die Polizei an, dass es sich bei dem Fahrer um einen Mann handelt. Er wird von den Beamten vernommen. Ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Unfall nach medizinischem Notfall handelte, wird noch ermittelt.

Der britische Sachauspieler John Barrowman wurde Augenzeuge, als in Berlin am Ku‘damm ein Auto in eine Menschenmenge raste. © Screenshot / twitter.com/JohnBarrowman

Berlin: Auto rast an Ku‘damm in Menschenmenge – Augenzeuge berichtet: „Liegt ein Toter auf der Straße“

Ein Augenzeuge berichtete bei Twitter über den schrecklichen Vorfall an der Tauentzienstraße, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge auch zahlreiche Menschen verletzt wurden. Es handelt sich um den britischen Schauspieler John Barrowman.

„Ich sitze hier an einem Baum, nur für den Fall, dass noch etwas Weiteres passiert“, schilderte der sichtlich geschockte Schauspieler unmittelbar nach dem Vorfall am Berliner Ku‘damm. „Es ist wirklich sehr schlimm. Hier ist viel Polizei und es liegt ein Toter mitten auf der Straße“, sagte Barrowman.

Berlin: Auto rast auf Gehweg in Menschenmenge – „Durch viele Leute durchgefahren“

„Dort sind auch einige Rettungskräfte, die versuchen, Verletzten zu helfen. Viele Menschen laufen hier humpelnd mit Verletzungen“, meinte der Brite weiter.

Seinen Angaben zufolge sei der Autofahrer zunächst an der Tauentzienstraße auf Höhe der Gedächtniskirche an der gegenüberliegenden Seite auf den Gehweg gerast und habe „jemanden getroffen“. Anschließend habe das Auto sich wieder auf die Straße begeben und sei erneut auf den Bürgersteig gefahren. Dort sei der Wagen „durch viele Leute durchgefahren“, ergänzte Barrowman.

Berlin: Britischer Schauspieler wird Zeuge, als Auto in Menschenmenge rast

Schließlich sei das Unglücksfahrzeug in einem Schaufenster gelandet und dort zum Stehen gekommen. Der Schauspieler rang um Worte. Er sei zum Zeitpunkt des Unglücks mit Bekannten in einem Restaurant gewesen. „Wir haben den Knall des Aufpralls gehört und sind nach draußen gerannt“, so Barrowman.

Name: John Barrowman Geburtsort: Glasgow, Schottland Geburtsdatum: 11. März 1967 Beruf: Schauspieler Bekannte Filme/Serien: De-Lovely – Die Cole Porter Story, Arrow, Doctor Who, Desperate Housewives

Danach habe ihn ein Freund, der früher beim Militär arbeitete, geraten, sich Schutz hinter einem Baum zu suchen. Nur für den Fall, dass es sich um einen gezielten Anschlag handeln würde und noch weitere Fahrzeuge folgen würden. Dazu kam es allerdings nicht. Auch der Hintergrund des Vorfalls ist zur Stunde noch offen. Barrowman und sein Freund begaben sich dann zurück zu ihrem Hotel. (kh)