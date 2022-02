Tausende bei Demo gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen

Berliner Polizisten gehen über eine Straße. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Eine Demonstration der Organisation „Friedlich zusammen“ gegen Impfpflicht und Corona-Schutz hat am Samstag viel Zulauf erhalten. Die Proteste verliefen laut Polizei ohne große Störungen.

Berlin - Rund 3000 Menschen haben laut Polizei am Samstagnachmittag unter dem Motto „Friedlich zusammen“ in Berlin gegen eine allgemeine Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Angemeldet waren ebenfalls 3000 Teilnehmer. Zu Beginn fanden sich zunächst rund 500 Menschen am Brandenburger Tor ein. Im Verlauf des Nachmittags wuchs die Menschenmenge laut Polizei jedoch immer stärker an.

Die Demonstranten zogen vom Brandenburger Tor im Kreis durch Berlin-Mitte in Richtung Hauptbahnhof. Auf Plakaten wurden Slogans gezeigt wie „Pflege mit Herz, ohne Impfpflicht“, „Nur wer sich erhebt, kann sich wi(e)der setzen“ und „Freiheit statt Angst“. Politische Symbole waren laut dem Internet-Aufruf der Organisatoren auf der Demo „unerwünscht“.

Die Protestler fordern im Internet „die Anerkennung der natürlichen Immunität“, „ein Ende aller Maßnahmen“ und eine freie Impfentscheidung. Die Demonstration verlief weitestgehend friedlich, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. „Zum Schluss fehlte hier und da mal ein Mund-Nasen-Schutz“, hieß es weiter. Es habe dann Durchsagen gegeben. Zwei Menschen erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen, weil sie sich wiederholt nicht an die Corona-Schutzregeln halten wollten. dpa