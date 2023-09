Tausende Fans feiern bei Musikfestival Lollapalooza

Besucher sehen sich Lollapalooza Festival Berlin auf dem Gelände des Olympiastadions den Auftritt der britischen Band Mumford & Sons an. © Britta Pedersen/dpa

Das Lollapalooza hat das Olympiagelände in Berlin am Wochenende in eine Art bunte Kirmes verwandelt. Mit Hüten, Fächern und Caps schützten sich die Musikfans vor der Hitze.

Berlin - Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad haben Zehntausende Fans am Wochenende beim Musikfestival Lollapalooza gefeiert. An beiden Tagen kamen laut Veranstalter rund 60.000 Besucher auf das Berliner Olympiagelände. Bis Sonntagabend war das Festival friedlich verlaufen, wie es auf dpa-Anfrage hieß. „Bei exzellentem Festivalwetter herrschte überragende Stimmung auf dem Gelände“, sagte der Geschäftsführer des Veranstalters, Andre Lieberberg.

Auftritte gab es unter anderem von DJ David Guetta („I'm Good (Blue)“), dem deutschen Rapper Alligatoah („Willst Du“) sowie den Pop-Sängerinnen Ava Max („Kings & Queens“) und Zara Larsson („Lush Life“). Auch Konzerte von dem US-amerikanischen Rapper Macklemore („Can't Hold Us“) und dem Sänger Jason Derulo („Acapulco“) standen auf dem Plan.

Viele Fans trugen Hüte, Caps oder Fächer, um sich vor den heißen Temperaturen zu schützen. Auch Familien und viele junge Menschen besuchten das Festival. An sieben Wasserstationen gab es kostenloses Trinkwasser. Außerdem wurden Besucherinnen und Besuchern den Angaben zufolge an den Bühnen mit Wasser versorgt.

Beim Auftritt des Rappers Ski Aggu („Friesenjung“) wurde es am Samstagnachmittag auch einmal politisch. „Vergesst mal das Fußball-Ding. Ich bin Herthaner, und mein bester Freund ist Union-Fan“, sagte der Berliner mit Blick auf die Fanrivalität der Hauptstadt-Fußballvereine Hertha BSC und Union Berlin. Denn der einzige Feind sei die AfD.

Seit 2018 ist das Olympiagelände der Ort für das Lollapalooza. Ins Leben gerufen wurde das US-Festival 1991 von Perry Farrell, Sänger der Band Jane's Addiction. 2015 feierte das Lollapalooza auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Europa-Premiere. dpa