Team am Hauptbahnhof ist Ansprechpartner für Kinderschutz

Teilen

Zwischen Containern und einem modernen Bürogebäude hat die Stadt am Hauptbahnhof ein Wärmezelt errichtet. © Paul Zinken/dpa

Im Ankunftszelt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof steht ab sofort ein mobiles Team Kinderschutz/Jugendhilfe zur Verfügung. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch mit. Es soll Ansprechpartner für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie für die Bundespolizei und weitere professionelle Unterstützerinnen und Unterstützer sein.

Berlin - „Das mobile Team koordiniert die Versorgung und Unterbringung von ankommenden unbegleiteten Flüchtlingen und berät auch zu Fragen des Kinderschutzes in Berlin.“

Die Teammitglieder, darunter auch Muttersprachler, werden der Bildungsverwaltung zufolge in Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe wie Wildwasser e.V. ausgewählt. Sie seien sozialpädagogisch geschult. Außerdem hat die Senatsverwaltung Flyer mit Informationen zu Jugendhilfe, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder Kinderschutz erstellt - auch auf Englisch, Russisch und Ukrainisch. Und nicht zuletzt hat die Senatsverwaltung nach eigenen Angaben die Betreuung von mehr als 200 Heimkindern aus der Ukraine übernommen.

Das mobile Team - erkennbar an roten Westen - sei zügig und unbürokratisch aufgestellt und an den Hauptbahnhof gebracht worden, sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). „Unlauteren Menschen, die die Situation der Geflüchteten ausnutzen wollen, halten wir auf diese Weise ein Stopp-Signal entgegen. Gleichzeitig bieten wir eine Soforthilfe für die Kinder und Jugendlichen nach den höchstverstörenden Erfahrungen in ihrer Heimat und den Strapazen der Flucht.“ dpa