Teils harsche Kritik an Ideen für autofreie Friedrichstraße

Fahrradfahrer fahren im September 2021 auf der Friedrichstraße auf einem autofreien Abschnitt. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Die neue Idee von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) für eine autofreie Friedrichstraße auch ohne Radfahrer sorgt für teils harsche Kritik. „Die Pläne der Verkehrssenatorin stellen eine Entwicklung von schlimm zu katastrophal dar“, erklärte der AfD-Verkehrspolitiker Harald Laatsch am Donnerstag.

Berlin - „Charlottenstraße als Fahrradstraße, Friedrichstraße als Fußgängerzone - damit wären zwei der ohnehin wenigen Nord-Süd- Verbindungen in Mitte für Autos unpassierbar“, erklärte er. So werde der Verkehrsinfarkt mutwillig herbeigeführt. „Jarasch und der Senat machen eine Verkehrspolitik, die boshaft gegen die Interessen der Bürger gerichtet ist.“

Der FDP-Verkehrspolitiker Felix Reifschneider erklärte das Experiment „Flaniermeile Friedrichstraße“ für gescheitert. „Nötig ist ein Verkehrskonzept für Berlin-Mitte, das den lokalen und überörtlichen Verkehr sowie den Wirtschaftsverkehr berücksichtigt.“ Den Fahrradverkehr nun allein durch die Charlottenstraße zu lenken, werde ein enormes Verkehrschaos und eine hohe Belastung für Menschen, Handel und Gastronomie vor Ort zur Folge haben.

Reifschneider schlug vor, zu prüfen, Charlotten- und Glinkastraße in gegenläufige Einbahnstraßen zu verwandeln, die Durchfahrt an der britischen Botschaft in der Wilhelmstraße zu öffnen und verbindliche Zeitfenster für den Lieferverkehr festzulegen. „So kann der Verkehrsfluss durch Berlins Mitte für unterschiedliche Anforderungen gut gesteuert werden.“

Der Berliner CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner kritisierte die neue Idee als einen „Wahnsinnsplan“ auf Twitter: „Statt auf die Hilferufe der Gewerbetreibenden zu hören und die Mobilitätsbedürfnisse der Berliner zu berücksichtigen, baut Frau #Jarasch stur an ihrem Bullerbü weiter“. Luftverschmutzung und sinkende Umsätze seien vorprogrammiert, schrieb der CDU-Politiker.

Jarasch will das 2020 gestartete Projekt autofreie Friedrichstraße fortführen, allerdings ohne breiten Radstreifen in der Straßenmitte. Radfahrer sollen demnach künftig die parallel zur Friedrichstraße verlaufende Charlottenstraße nutzen. Diese soll als Fahrradstraße ausgewiesen und für den Auto-Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Grünen sprangen ihrer Verkehrssenatorin Jarasch bei. „Die Friedrichstraße bleibt dauerhaft autofrei. Gut so“, erklärten die Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai. Jarasch führe eine sach- und bürgerorientierte Politik fort, „statt den lauten Stimmen zu folgen, die die Autostadt konservieren wollen“. dpa