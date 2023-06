Testspielprogramm der Eisbären Berlin komplett

Berlins Leo Pföderl jubelt nach einem Treffer. Der Eisbären-Stürmer will in der Vorbereitung auf die neue Saison in Form kommen. © Andreas Gora/dpa

Die Eisbären Berlin haben ihr Programm zur Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vervollständigt. Sieben Testspiele bestreitet der DEL-Rekordmeister bis zum Start der neuen Spielzeit am 14. September, wie die Eisbären am Montag mitteilten.

Berlin - Zum Testspielauftakt am 20. August findet der traditionelle Vergleich beim DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse statt. Eine Woche später läuten die Eisbären bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier die neue Saison mit dem einzigen Heimvorbereitungsspiel ein, bei der die Mannschaft und das Trainerteam auch zur Autogrammstunde bitten. In der Mercedes-Benz Arena ist das tschechische Topteam Sparta Prag zu Gast. Dauerkarteninhaber haben für den Vorbereitungs-Höhepunkt kostenlosen Eintritt.

Das Rückspiel in Prag wird am 30. August ausgetragen, am 1. September sind die Eisbären beim nächsten tschechischen Erstligisten in Hradec Králové bei Mountfield HK zu Gast. Am 3. September spielen die Berliner bei den Grizzlys Wolfsburg.

Auf die Wolfsburger können die Eisbären auch zum Abschluss der Vorbereitung treffen. Beim Turnier der Fischtown Pinguins Bremerhaven spielen die Berliner am 8. September zunächst gegen die Gastgeber. Einen Tag später sind entweder Wolfsburg oder Vålerenga Oslo aus Norwegen der letzte Gegner vor dem Saisonbeginn. dpa