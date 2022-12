Thorsby und Ryerson zurück im Training von Union Berlin

Teilen

Julian Ryerson von Union Berlin spielt den Ball. © Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Morten Thorsby und Julian Ryerson haben das Training beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin wieder aufgenommen. Die beiden norwegischen Nationalspieler durften aufgrund ihrer absolvierten Länderspiele in der WM-Pause einen längeren Urlaub genießen, während sich ihre Vereinskameraden bereits seit dem 5. Dezember im Training befinden.

Berlin – Die beiden Mittelfeldspieler werden aber im ersten Testspiel gegen den Zweitligisten FC Hansa Rostock am Mittwoch im Stadion An der Alten Försterei (16.00 Uhr) noch mit der Zuschauerrolle vorlieb nehmen müssen. Für beide bietet sich am Samstag eine weitere Chance. Dann ist der Schweizer Erstligist FC St. Gallen (14.30 Uhr) zu Gast in Berlin.

Nicht zum Einsatz kommen wird Andras Schäfer. Der ungarische Nationalspieler, der im November operiert worden war, muss seine Sprunggelenksverletzung weiter auskurieren. Schäfer hatte sich die Blessur am 3. November beim 1:0-Sieg bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) in der Europa League zugezogen. Union-Trainer Urs Fischer wollte bisher keinen Zeitraum nennen, wann der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler ins Training zurückkehrt.

Vor Weihnachten wollte Fischer gerne noch ein drittes Testspiel durchführen, doch bislang ist kein Gegner oder Termin gefunden worden. Zwei weitere Testspielgegner suchen die Berliner für das Trainingslager im spanischen Campoamor vom 2. bis zum 11. Januar 2023. Am 21. Januar geht es dann mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga weiter. dpa