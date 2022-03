Ticketverkauf für die Nationalen Special Olympics gestartet

Teilen

Der Kartenverkauf für die Nationalen Spiele der Special Olympics ist angelaufen. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Karten für das größte inklusive Sportevent des Jahres in Deutschland vom 19. bis 24. Juni in Berlin gibt es über die Webseite. Zunächst gibt es Tickets für die Eröffnungsfeier im Stadion An der Alten Försterei und die Wettbewerbe.

Berlin - Der Kartenvorverkauf für die Abschlussfeier vor dem Brandenburger Tor am 24. Juni soll zeitnah gestartet werden.

Bei den nationalen Special Olympics werden 4500 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partner, die mit behinderten Sportlern gemeinsame Teams bilden, in 20 Sportarten an den Start gehen. Austragungsorte sind unter anderem die Messehallen unter dem Funkturm, Sportstätten im Olympiapark, die Regattastrecke in Grünau und die Straße des 17. Juni. Bei den Wettbewerben im Radrennen, für das Beachvolleyball-Turnier im Olympiapark sowie den Golf-Wettbewerb in Bad Saarow werden keine Tickets benötigt. Bei den Boccia- und Bowling-Wettbewerben können aus Kapazitätsgründen der Veranstaltungsorte keine Zuschauer zugelassen werden.

Bei den nationalen Spielen können sich die Aktiven auch für die internationalen Special Olympics qualifizieren, die vom 17. bis 25. Juni 2023 ebenfalls in Berlin ausgetragen werden. Die Veranstaltung wird das größte Multi-Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München vor fünfzig Jahren. dpa